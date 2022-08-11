Мужчина забыл коллекцию экзотических божьих коровок на станции метро «Китай-город» в Москве

Божьих коровок уже собирались передать в приют, но забывчивый коллекционер вернулся за ними Фото: Иван ПРОХОРОВ

Пассажир Таганско-Краснопресненской линии столичного метро умудрился забыть в вагоне контейнеры с коллекцией экзотических божьих коровок, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского метрополитена. Мужчина вышел на станции «Китай-город», а его питомицы поехали дальше.

Обнаружившие насекомых сотрудники метрополитена передали и на склад забытых вещей, который находится на станции метро «Котельники». Божьих коровок уже намеревались передать в приют благотворительного фонда защиты животных «Бим», но тут пассажир вспомнил о контейнерах и обратился к перевозчику.

Как выяснилось, забывчивый мужчина оказался коллекционером различных видов божьих коровок.

- Пассажиры часто забывают свои вещи в метро. Мы передаем их на склады забытых вещей. В случае потери личных вещей в транспорте следует обращаться туда, — цитирует агентство представителей Метрополитена.

Сообщить о забытых вещах можно через приложение «Метро Москвы» или обратившись в контакт-центр «Московский транспорт» по номеру 3210