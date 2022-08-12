Ефимов: В Печатниках в бывшей промзоне «Южный порт» создадут 1,9 тысячи рабочих мест

В развитие участка планируется инвестировать около 7,8 миллиарда рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Почти четыре гектара земли в бывшей промзоне «Южный порт» в Печатниках занимают сейчас автосервисы и склады. Рядом находится особая экономическая зона «Технополис «Москва». Отсюда пешком можно добраться до ТПУ «Текстильщики». Скоро заброшка превратится в комфортное место благодаря проекту комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы». Решение об этом опубликовано на сайте правительства Москвы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, очередной включённый в проект участок стал четвёртым по счёту. На нем появятся предприятия и общественно-деловые здания, которые обеспечат работой более 1,9 тысячи человек.

«В развитие участка планируется инвестировать около 7,8 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Ежегодные поступления в городской бюджет от реализации проекта составят почти 654 миллиона рублей».

Кто возьмётся наводить порядок в заброшке? Это могут быть собственники, сам город или инвестор, отобранный на торгах. Владельцы земли вправе отказаться от проекта и тогда им дадут компенсацию. Ее сумма складывается из рыночной стоимости земли и находящихся на ней зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что запланированные здесь общественно-деловые сооружения и производства займут более 77 тысяч квадратных метров. В новом индустриальном квартале предполагается ведение научно-производственной деятельности.

«Там могут появиться предприятия легкой, фармацевтической, пищевой и других отраслей промышленности, - добавил Гаман. - Кроме того, на участке планируется построить магазины, кафе и другие здания общественно-делового назначения».

Напомним, комплексное развитие городских земель по проекту «Индустриальные кварталы» позволяет вдохнуть жизнь в депрессивные территории. В результате город дополнительно получит около 550 тысяч рабочих мест. Вложения в проект планируются в сумма семь триллионов рублей. При этом в бюджете добавятся около трех триллионов рублей.