Синоптик предупредил об аномальной жаре в выходные в Москве

Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После прохладных и ветреных дней в Москву в эти выходные снова вернется аномальная жара. Столбики термометров поднимутся на четыре-пять градусов выше климатической нормы августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате», — отметил синоптик.

Метеоролог предупредил, что жаркая погода сохранится в столице до середины следующей недели. При этом он добавил, что изнуряющих +35 градусов в городе не ожидается.

Напомним, в начале июля Вильфанд сообщил о переходе России на новые климатические нормы температуры, они соответствуют 1991-2020 годам. Среднегодовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Так, в августе показатель вырос с 16,3 градусов до 17,6 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что Москву расплавит волна аномальной жары, которая придет из Европы. Воздух прогреется до +30…+33 градусов. Рекордная температура прогнозируется в понедельник, вторник и среду.