Днем 12 августа воздух прогреется до +28 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве в пятницу, 12 августа 2022 года, прогнозируется погода с переменной облачностью и без атмосферных осадков. Днем воздух прогреется до +28 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

«Максимальная температура в Москве плюс 26-28 градусов, по Московской области плюс 24-29 градусов», — отметил синоптик.

По его словам, в городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 753 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU сообщал, что научный руководитель Гидрометцентра России предупредил об аномальной жаре в выходные в Москве. Температура будет выше климатической нормы августа на 4-5 градусов. Изнуряющих +35 градусов в столице не ожидается. Знойная погода сохранится до середины следующей недели.