Завершено расследование дела против пятерых обвиняемых в убийстве девушки по найму и разбое в Москве

Завершено расследование дела против пятерых обвиняемых в убийстве девушки по найму в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти фигурантов, обвиняемых в убийстве девушки по найму на юго-западе Москвы и разбое в Новой Москве. Дело передано для направления в суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, одна из фигуранток на почве ревности, испытывая ненависть и личную неприязнь, решила убить потерпевшую. Об этом она в 2020 году рассказала своему сожителю, тот согласился ей помочь. Для этого мужчина обратился к знакомому, который и подыскал исполнителя убийства, он согласился пойти на преступление за 300 тысяч рублей.

Соучастники распределили роли, получили фотографии девушки и начали следить за ней у дома и работы, а также приобрели оружие и боеприпасы. Вечером 23 декабря 2020 года у дома на Профсоюзной улице киллер выстрелил в потерпевшую и скрылся на автомобиле ВАЗ 21099. С огнестрельным ранением в области шеи и головы девушка попала в больницу, на следующий день она умерла.

Кроме того, 15 декабря 2020 года трое фигурантов совершили еще одно преступление: они напали на мужчину в Новой Москве, применяя насилие и угрожая оружием, злоумышленники похитили у него машину. Потерпевший испугался угроз и не стал обращаться в полицию.

Преступников удалось задержать. Следователи провели допросы, изъяли мобильные телефоны фигурантов, а также организовали судебные экспертизы и собрали необходимые доказательства. Уголовное дело направят в суд.