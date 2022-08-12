Движение на некоторых улиц ограничат в Москве 14 августа 2022 года из-за триатлона

14 августа в столице состоится «Большой Московский Триатлон» Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве 14 августа 2022 года в связи с проведением спортивного фестиваля «Большой московский триатлон» с 07:00 до 13:45 ограничат движение на нескольких улицах, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Так, автомобилисты не смогут проехать на участке улицы Крылатской от дома 15 до улицы Нижние Мневники и от участка Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до улицы Крылатской. Кроме того, 14 августа с 06:20 до окончания спортивного мероприятия автобусы не будут курсировать по улицам Нижние Мневники и Крылатской.

Водителей просят быть предельно внимательными, заранее выбирать маршруты движения, а также следовать требованием и указаниям сотрудников ГИБДД Москвы и смотреть на дорожные знаки.

Напомним, «Большой Московский триатлон» пройдет на территории учебно-спортивного центра «Крылатское». Гонка состоит из трех этапов, которые следуют последовательно друг за другом: плавание, велогонка и бег.

Ранее KP.RU сообщал, что автобусные маршруты изменятся 13 и 14 августа 2022 года в Москве из-за фестиваля фейерверков. Изменения будут действовать 13 и 14 августа 2022 года с 17:20 до окончания мероприятия.