До 1 сентября завершат все работы по замене систем отопления в жилых домах в Москве

Системы отопления в жилых домах в Москве заменят до 1 сентября 2022 года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве в рамках программы капитального ремонта до 1 сентября 2022 года завершат все работы по замене внутридомовых систем отопления в многоквартирных домах, сообщается на сайте столичной мэрии.

«Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду», — пояснил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, в этом году специалисты заменят системы отопления в 1,4 тыс. домов. Они поменяют изношенные трубопроводы, опорные конструкции, задвижки, а также радиаторы и конвекторы. После проведения работ гарантируется безаварийная работа в зимний период.

При проведении капитального ремонта рабочие используют отечественные материалы, например, при замене систем отопления устанавливают российские биметаллические энергоэффективные радиаторы.

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