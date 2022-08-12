Студенты Москвы смогут оформить справки для соцпомощи на портале mos.ru в два раза быстрее

Сергей Собянин перевел в онлайн оформление справки для получения социальной стипендии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве услуги по оформлению справки для получения социальной помощи перевели в онлайн-формат. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, студенты московских вузов и колледжей с 15 августа 2022 года смогут получить справку для назначения государственной соцстипендии на портале mos.ru. Срок выдачи документа сократится с 14 дней до семи дней.

Напомним, справку выдают гражданам, которые получают социальные пособия и доплаты к пенсии, субсидии на оплату ЖКХ. Также адресную поддержку получают люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. С прошлом году документ выдали более 13 тысячам жители столицы.

Ранее KP.RU сообщал, что абитуриенты МГУ смогут получить гранты, позволяющие компенсировать стоимость обучения за каждый семестр. Для этого студенты должны набрать по ЕГЭ не менее 240 баллов, пройти собеседование и предоставить портфолио.