Сотрудник банка в Москве украл у пяти пенсионеров деньги со счетов

Полицейские задержали сотрудника банка, подозреваемого в совершении краж у пенсионеров в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве правоохранители задержали 23-летнего сотрудника банка, подозреваемого в краже со счетов пяти пожилых клиентов денежных средств. Общий материальный ущерб составил 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России

Уточняется, что москвич похищал денежные средства пенсионеров, которые обращались в банк за помощью в работе по вкладам. Молодой человек получал доступ к личному кабинету клиентов в телефоне и переводил деньги на свой счет.

На данный момент сотрудники полиции установили пять эпизодов противоправной деятельности банкира. Мужчина украл у потерпевших 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали мужчину, который украл деньги из касс трёх супермаркетов под видом стажера. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.