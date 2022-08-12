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Происшествия12 августа 2022 9:18

Сотрудник банка в Москве украл у пяти пенсионеров деньги со счетов

Общий материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Полицейские задержали сотрудника банка, подозреваемого в совершении краж у пенсионеров в Москве

Полицейские задержали сотрудника банка, подозреваемого в совершении краж у пенсионеров в Москве

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве правоохранители задержали 23-летнего сотрудника банка, подозреваемого в краже со счетов пяти пожилых клиентов денежных средств. Общий материальный ущерб составил 45 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России

Уточняется, что москвич похищал денежные средства пенсионеров, которые обращались в банк за помощью в работе по вкладам. Молодой человек получал доступ к личному кабинету клиентов в телефоне и переводил деньги на свой счет.

На данный момент сотрудники полиции установили пять эпизодов противоправной деятельности банкира. Мужчина украл у потерпевших 45 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, — лишение свободы сроком до шести лет.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве задержали мужчину, который украл деньги из касс трёх супермаркетов под видом стажера. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.