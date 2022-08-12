Ликсутов: Тестовская станет самой высокой станцией МЦД-4

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

На Московских центральных диаметрах (МЦД), как действующих, так и перспективных, строятся новые пригородные вокзалы. Один из них сейчас создаётся совместно с РЖД на участке новой соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями железной дороги. Станция Тестовская разместится на эстакаде на высоте более 15 метров. Она станет самой высокой на МЦД-4 и одной из самых высоких в Москве. Эта станция войдет в крупный транспортно-пересадочный (ТПУ) в центре Москвы. В нем соединятся сразу несколько станций - «Деловой центр» МЦК, Тестовская МЦД-1 и МЦД-4 и «Международная» Филевской линии метро.

Как и все современные пригородные вокзалы, Тестовскую оснастят по стандартам Московского транспорта. Для пассажиров установят лифты, эскалаторы, турникеты и кассы. Кстати, на станции уже готовы две платформы с особенным навесом. Он не просто служит защитой от осадков и солнцепёка, но еще позволяет сохранить больше естественного освещения и создает единое купольное пространство. Удобная инфраструктура это ещё не все, чем порадует Тестовская на МЦД-4. Фишкой вокзала станет уникальная смотровая площадка с красивыми видами. Отсюда можно будет любоваться высотками и Москвой-рекой.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжается подготовка к запуску третьего и четвертого Московских центральных диаметров, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - С открытием новой станции Тестовская МЦД-4 у пассажиров четвертого диаметра появится современный комфортный пригородный вокзал с высоким уровнем пассажирских сервисов и с пересадками на метро, МЦК и МЦД-1.

Более 110 тысяч жителей Пресненского района смогут строить новые маршруты через столицу и пользоваться еще одной сквозной линией наземного метро, которая объединит семь центральных вокзалов и станет самой протяженной транспортной артерией в Москве».