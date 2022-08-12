Юриста гостиницы задержали в аэропорту Москвы за хищение 1,3 миллионов рублей

Юриста московской гостиницы задержали за хищение более 1,3 миллиона рублей у организации Фото: МВД Медиа

В Москве оперативники в аэропорту задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в хищении более 1,3 миллионов рублей из гостиницы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по столице.

По предварительным данным, мужчина, работающий в столичной гостинице юристом, получил в бухгалтерии 1 миллион 350 тысяч рублей. Эту сумму сотрудник должен был внести на расчетный счет организации. Однако деньги не были внесены, а на следующий день подозреваемый не вышел на работу.

Мужчину задержали в одном из аэропортов Москвы. Похищенными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате денежных средств. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что сотрудник банка в Москве украл у пяти пенсионеров деньги со счетов. Мужчина получал доступ к личному кабинету пользователей и переводил денежные средства себе на карту. Общий материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей.