Строительно-монтажные работы на станции «Марьина Роща» в Москве намерены завершить в сентябре 2022 года

Строительство станции «Марьина Роща» БКЛ метро вышло на финишную прямую. Фото: stroimos.ru

В Москве планируют достроить станцию «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) в сентябре 2022 года. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин. Объект готов на 90%.

Пассажиропоток будущей станции «Марьина Роща» БКЛ на период пуска оценивается в 9,7 тысяч человек в сутки. Ожидается, что после ее открытия нагрузка на станцию Люблинско-Дмитровской линии снизится примерно на 15%. Местные жители смогут добираться в соседние районы на 10-15 минут быстрее.

«Марьина Роща» БКЛ позволит пассажирам выходить на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи, а также к остановкам наземного городского транспорта и жилым домам.

Ранее KP.RU сообщал, что «Тестовская» станет самой высокой станцией МЦД-4. Она разместится на эстакаде на высоте более 15 метров. Более 110 тысяч жителей Пресненского района смогут пользоваться еще одной сквозной линией наземного метро.