На Лихоборской набережной в Москве с 17 августа появится 38 парковочных мест

На участке Лихоборской набережной изменится схема движение и появится 38 парковочных мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на участке Лихоборской набережной изменится схема движение и появится 38 новых парковочных мест, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Так, специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) поменяют схему движения на одностороннюю от Лихоборской набережной у дома 4к1 в сторону пересечения с Онежской улицей, а также увеличит парковку. Жители смогут припарковать автомобиль с обеих сторон дороги.

Участок можно будет объехать через 3-й Лихачевский переулок, 4-й Лихачевский переулок и Лихоборскую набережную, если водитель направляется в центр. При этом при движении в сторону области можно использовать Лихоборскую набережную и 4-й Лихачевский переулок. На это уйдет меньше двух минут.

Ранее KP.RU сообщал, что схема движения на 114 улицах Москвы изменилась в июле 2022 года. В городе появилось 334 парковки, 20 пешеходных переходов, 20 островков безопасности, десять светофоров и десять дополнительных полос движения.