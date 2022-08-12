Городская санитарная служба назвала самые заселенные тараканами районы Москвы

Больше всего тараканов обитает в восточном и юго-восточном районах Москвы Фото: Shutterstock

В Московской городской санитарной службы назвали самые заселенные тараканами районы столицы. Чаще всего заявки на санобработку поступают из квартир, расположенных на востоке и юго-востоке города, сообщает РИА Новости.

Так, чаще всего тараканы обитают у станций метро «Щелковская», «Кузьминки», «Текстильщики» и «Люблино». Специалисты связывают это с частыми нарушениями санитарных норм в этих частях столицы.

Ранее KP.RU сообщал, что ядовитых испанских слизней заметили у Терлецких прудов в Москве. По словам биолога Вадима Марьинского моллюски являются переносчиками бактерий и паразитов. Они способны уничтожить сельскохозяйственные посевы как в небольшом огороде, так и на полях. Избавляться от испанских слизней лучше всего механическим способом, то есть надевать перчатки и собирать их вручную. Голыми руками моллюсков трогать не стоит.