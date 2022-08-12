Большую кольцевую линию метро Москвы запустят полностью до конца 2022 года

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал запуск БКЛ в полном объеме уже в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Большая кольцевая линия метро в Москве начнет работать в полном объеме в конце 2022 года, заявил журналистам мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра одной из строящихся станций БКЛ «Марьина Роща». Она входит в список 9 станций, которые осталось достроить, чтобы запустить новую линию подземки. При этом 22 станции уже готовы.

Фактически работы ведутся на двух отрезках БКЛ. Во-первых, это северо-восточный отрезок, который через станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники» соединит действующую часть БКЛ с отрезком, который пока используется только как часть Некрасовской линии. Во-вторых, речь идет и о юго-восточном отрезке от «Нижегородской» до «Каховской». Здесь достраивают и подключают еще шесть станций БКЛ.

- Оставшиеся станции находятся в высокой степени готовности. Нет никаких сомнений, что все основные строительно-монтажные работы будут завершены уже в этом году на всех станциях, — заявил Сергей Собянин корреспонденту KP.RU.

«Марьина Роща» является одним из самых сложных объектов среди оставшихся станций. Она расположена глубже остальных - 70 метров от поверхности. Соответственно, тут будет самый глубокий наклонный спуск и самый протяженный эскалатор - 134 и 130 метров соответственно.

Запуск БКЛ значительно разгрузит станции других веток подземки и позволит быстрее добираться до нужных районов Москвы.