Москвич незаконно оборудовал в своей квартире второй этаж на чердаке многоквартирного дома

Москвич оборудовал на чердаке дома спальню. Фото: Мосжилинспекция

Находчивому жителю дома 16 на бульваре Генерала Карбышева на западе Москвы предстоит снести второй этаж квартиры, а все потому, что построил он его на чердаке, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Там горожанин обустроил несколько уютных помещений, в том числе спальню и ванную комнату, и соединил их с квартирой проемом в полу и винтовой лесенкой.

Как выяснилось, разрешение на использование технического этажа москвич получил по закону. Организовал общее собрание жильцов и получил согласие от большинства. А вот закон, запрещающий делать перепланировку и превращать технический этаж в жилой проигнорировал.

Бдительные соседи пожаловались в Мосжилинспекцию.

- Владельцу квартиры выдано предостережение на приведение технического этажа в проектное состояние, — отмечается в сообщении.

Ревизоры ссылаются на нарушение подпункта 9.14 пункта 9 Приложения №1 к постановлению Правительства Москвы №508-ПП. Теперь горожанину придется искать место для хранения кровати и новой сантехники.