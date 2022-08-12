«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары 13-14 августа 2022 года

В жару столицу будут охлаждать с помощью аэрации Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Ближайшие выходные в Москве 13 и 14 августа выдадутся крайне жаркими, из-за чего в регионе с 12:00 13 августа по 12:00 15 августа объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности, следует из данных Росгидрометцентра. Этот уровень является предпоследним в шкале.

Ожидается, что днем в выходные столбик термометра достигнет отметки в 30-32 градуса. Кроме того до 13:00 16 августа действует предупреждение о четвертом классе пожароопасности.

Как сообщал KP.RU ранее, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о том, что во вторые выходные августа температура воздуха окажется на 5 градусов выше нормы. При этом синоптик добавил, что в городе температура будет выше, чем в Подмосковье, так как в ясную погоду солнце будет прогревать стены зданий, и те в свою очередь станут дополнительным источником тепла.