Уровень коллективного иммунитета в Москве еще неделю назад составлял 3,4% Фото: Мария ЛЕНЦ

Уровень коллективного иммунитета в Москве на 12 августа составляет всего 1,9%, при этом еще неделю назад он составлял 3,4%, следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф. Прививку первым компонентом сделали 7 649 169 человек, обоими компонентами - 7 167 134 человека.

При этом последние несколько дней ежедневный прирост новых случаев заболевания ковидом составляет 7-8 тысяч пациентов. Как сообщал KP.RU накануне, 10 августа статистика заболеваемости установила антирекорд, было зарегистрировано 8 608 заражений за сутки. Подобные цифры до этого момента фиксировались только в разгар эпидемии в феврале 2022 года.

При этом общий уровень коллективного иммунитета в России составляет на 12 августа 7,4%. За минувшие сутки по стране было зарегистрировано 27 810 новых пациентов с коронавирусом. Помимо Москвы вклад в эту статистику вносит Санкт-Петербург, где регистрируется порядка 3 тысяч новых случаев каждый день, и Московская область, чьи показатели приближаются к этой же цифре.