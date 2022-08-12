36-летний приезжий задержан за попытку убийства в общежитии на западе Москвы

Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство Фото: Олег ЗОЛОТО

На западе Москвы полиция задержала 36-летнего приезжего из одного из российских регионов по подозрению в попытке убийства знакомого, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. Преступление произошло в ночь на 12 августа 2022 года.

Оба мужчины были в общежитии, которое находится на улице Говорова в Можайском районе столицы. Ссора между ними переросла в потасовку, один из споривших выхватил нож и ударил оппонента в шею. После этого нападавший сбежал с места преступления, покинув его через окно.

Раненого успели найти, пока он был жив. Скорая госпитализировала его в тяжелом состоянии. Следователи возбудили дело по статье о покушении на убийство и сейчас работают с подозреваемым. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения.

Ранее KP.RU рассказал об убийстве сотрудницы микрофинансовой организации в Москве. В нее выстрелил один из должников, решивший, что после этого сможет удалить данные о себе и не возвращать займ.