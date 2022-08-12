Арестованы двое подозреваемых в изнасиловании девушки в центре Москвы

Один из задержанных признал вину и изобличил подельника Фото: Андрей АБРАМОВ

В Москве задержаны и арестованы двое подозреваемых в изнасиловании девушки в центре города, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице. Преступление было совершено ночью 11 августа возле одного из жилых домов на улице 2-ая Тверская-Ямская.

Не раскрывая деталей случившегося, представители следствия уточняют, что сначала жертву обманули, а затем, «применяя физическое насилие», изнасиловали.

Дело было возбуждено по статье об изнасиловании, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Известно, что подозреваемым 19 и 27 лет. Сначала следователи задержали одного из них. Тот во время допроса во всем сознался и раскрыл личность своего подельника. Вскоре задержали и его.

Суд на время расследования отправил их в изолятор. За решеткой подозреваемые останутся как минимум до 11 октября 2022 года.