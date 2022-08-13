Ефимов: На участке бывшей промзоны «Грайвороново» появится спорткомплекс с футбольным полем

В реорганизацию участка будет вложено более 2,5 миллиарда рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Проект «Индустриальные кварталы» продолжает улучшать город. Благодаря этому в бывшей промзоне «Грайвороново» в Нижегородском районе столицы преобразуют уже второй участок. Его площадь - 3,4 гектара. Сейчас на нем в основном находятся склады. Неподалёку расположились несколько жилых комплексов. Отсюда пешком можно добраться до станции метро «Нижегородская» и торгово-развлекательного центра «Город» на Рязанском проспекте. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, среди будущих сооружений в создаваемом квартале запланирован спорткомплекс с футбольным полем.

«В реорганизацию участка будет вложено более 2,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - При этом бюджетный эффект для города превысит 30,5 миллиона рублей в год. Построенный на месте бывшей промзоны спортивный объект даст москвичам около 50 новых рабочих мест».

Среди тех, кто может взяться за проект, - собственники, сам город или инвестор, выигравший торги. Если владельцы земли не захотят сами наводить порядок в заброшке, тогда им дадут компенсацию в размере рыночной стоимости участка и размещённых на нем зданий.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, общая площадь будущего спорткомплекса состарит более 17 тысяч квадратных метров. Сюда смогут приходить на тренировки жители района.

«Кроме того, инвестору нужно будет разместить объекты улично-дорожной сети и благоустроить территорию рядом с будущим стадионом», – уточнил Гаман.

Напомним, бывшие промзоны города комплексно развиваются по проекту «Индустриальные кварталы». Это позволит открыть в Москве около 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиции в целом запланированы в размере семи триллионов рублей. Городской бюджет пополнится на сумму около трех триллионов рублей.