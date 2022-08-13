Служба занятости назвала три самые популярные сферы для трудоустройства среди москвичей

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства

Служба занятости рассказала, куда москвичи устраиваются на работу чаще всего. Об этом сообщает портал mos.ru со ссылкой на столичный центр занятости населения «Моя работа».

Так, наиболее популярными среди соискателей в текущем году сферами стали сервисная индустрия, оптовая и розничная торговля, а также транспорт и логистика. В агрегированной базе число таких вакансий составляет 60% от 330 тысяч предлагаемых.

Причина - эти сферы менее всего подвержены изменениям рынка труда, а также обладают высокой общественной значимостью, что понижает для специалиста риск стать невостребованным, пояснила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова. К тому же эти сферы универсальны: есть предложения как для высококвалифицированных специалистов, так и для начинающих карьеру. Работу могут найти соискатели с различным уровнем образования и социально-демографическим бэкграундом вне зависимости от возраста.