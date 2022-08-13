Участника финансировавшей боевиков группы приговорили к 10 годам колонии в Москве Фото: "КП" Архив

Участник группы, осуществлявшей финансирование боевиков на Ближнем Востоке, приговорен Московским судом к 10 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По данным СК, Альдер Гусейханов вступил в группу в приложении, куда организатор финансирования терроризма в московском регионе Алим Бегиев приглашал тех, кто согласился финансировать запрещенную террористическую организацию в Сирии и Ираке. Сообщество насчитывало около 30 участников.

Собранные на банковских картах фигурантов деньги переводились на расчетные счета боевиков. Гусейханов отдавал себе отчет в преступной деятельности. В 2015 году в Москве он лично встречался с Бегиевым и передавал ему деньги, осознавая, что они пойдут на финансирование терроризма.

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