Строительный кран загорелся на юго-востоке Москвы

Площадь пожара составила два квадратных метра Фото: принтскрин видео.

Пожар в кабине башенного крана произошел на стройке на улице Братеевской в Москве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Площадь пожара составила два квадратных метра. Тушение пожара было затруднено из-за того, что кран находится под напряжением. На кадрах, появившихся в сети, видно, как из кабины валил сильный густой дым.

Информации о пострадавших не поступало. Пожар потушен.

Ранее КP.RU сообщал, что во время пожара в жилом доме на улице Большая Почтовая в Москве спасли четверых человек. Квартира, в которой начался пожар, находится на втором этаже. Огонь успел распространиться на площадь около 30 квадратных метров в пределах одной комнаты, прежде чем его удалось локализовать.