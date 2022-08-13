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Происшествия13 августа 2022 12:19

Один человек получил травмы при пожаре в жилом комплексе «Люблинский парк» в Москве

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра
Источник:kp.ru
Возгорание произошло на первом этаже 25-этажного строящегося здания в ЖК «Люблинский парк»

Возгорание произошло на первом этаже 25-этажного строящегося здания в ЖК «Люблинский парк»

Фото: принтскрин видео.

Пожар вспыхнул в строящемся многоэтажном здании на улице Люблинской в Москве. Травмы получил один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло на первом этаже 25-этажного строящего здания в ЖК «Люблинский парк». Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Пожар удалось потушить до прибытия пожарных.

Ранее KP.RU сообщал, что на стройке на улице Братеевской в Москве загорелся башенный кран. Пожар в кабине, площадь которого также составила два квадратных метра, был вскоре потушен. В результате инцидента никто не пострадал.