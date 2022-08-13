Ефимов: Все жилищные госуслуги Департамента городского имущества теперь можно получить в электронном виде

Каждый год портал принимает около 75 тысяч обращений по жилищному вопросу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своих соцсетях о самых популярных услугах на mos.ru. Чаще всего горожан интересует решение различных вопросов в жилищной сфере. Каждый год портал принимает около 75 тысяч обращений на эту тему. Напомним, ранее Департамент городского имущества столицы предоставлял 13 госуслуг в жилищной сфере.

«С начала 2022 года поступило уже 40 тысяч запросов, из них около 40 процентов – через портал mos.ru», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Все стало просто: перевод госуслуг в онлайн позволяет получить их в любое время. Ещё удобство - можно отслеживать выполнение услуги в личном кабинете.

«Кроме того, некоторые услуги были объединены: в результате их осталось семь, так что пользователям будет проще подобрать подходящую», - уточнил заммэра.

Но это ещё не все полезные изменения. Теперь появились и новые госуслуги. Их перечислил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В списке - услуги по предоставлению помещений и денежных выплат гражданам, состоящим на жилищном учете, по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, по заключению договоров социального найма и дополнительных соглашений, а также по приватизации и деприватизации жилья.

«Они объединили в себе несколько услуг, которые ранее уже оказывались на mos.ru», - добавил Гаман.

Перевод социально важных услуг в онлайн экономит время москвичей. Больше не нужно собирать бумажки с визами и печатями, а также лично приходить к чиновникам. В госорганах могут оформить необходимые справки с помощью электронного межведомственного взаимодействия.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, городские власти стараются сделать так, чтобы как можно больше услуг и сервисов стали доступны москвичам онлайн с любого удобного устройства.

«Одним из приоритетных направлений развития московской цифровой экосистемы в последние годы стал перевод в электронный вид услуг имущественно-земельной и жилищной сфер, - сказал столичный министр. - Новым этапом этой работы стала цифровизация жилищных услуг – все они теперь доступны в электронном виде. Все сделано для удобства пользователей и позволит значительно упростить предоставление этих услуг».