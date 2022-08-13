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Общество13 августа 2022 13:05

Ефимов: Все жилищные госуслуги Департамента городского имущества теперь можно получить в электронном виде

Это позволит значительно упростить необходимые процедуры
Иван ЛУКИН
Каждый год портал принимает около 75 тысяч обращений по жилищному вопросу.

Каждый год портал принимает около 75 тысяч обращений по жилищному вопросу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своих соцсетях о самых популярных услугах на mos.ru. Чаще всего горожан интересует решение различных вопросов в жилищной сфере. Каждый год портал принимает около 75 тысяч обращений на эту тему. Напомним, ранее Департамент городского имущества столицы предоставлял 13 госуслуг в жилищной сфере.

«С начала 2022 года поступило уже 40 тысяч запросов, из них около 40 процентов – через портал mos.ru», - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Все стало просто: перевод госуслуг в онлайн позволяет получить их в любое время. Ещё удобство - можно отслеживать выполнение услуги в личном кабинете.

«Кроме того, некоторые услуги были объединены: в результате их осталось семь, так что пользователям будет проще подобрать подходящую», - уточнил заммэра.

Но это ещё не все полезные изменения. Теперь появились и новые госуслуги. Их перечислил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. В списке - услуги по предоставлению помещений и денежных выплат гражданам, состоящим на жилищном учете, по обмену жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, по заключению договоров социального найма и дополнительных соглашений, а также по приватизации и деприватизации жилья.

«Они объединили в себе несколько услуг, которые ранее уже оказывались на mos.ru», - добавил Гаман.

Перевод социально важных услуг в онлайн экономит время москвичей. Больше не нужно собирать бумажки с визами и печатями, а также лично приходить к чиновникам. В госорганах могут оформить необходимые справки с помощью электронного межведомственного взаимодействия.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, городские власти стараются сделать так, чтобы как можно больше услуг и сервисов стали доступны москвичам онлайн с любого удобного устройства.

«Одним из приоритетных направлений развития московской цифровой экосистемы в последние годы стал перевод в электронный вид услуг имущественно-земельной и жилищной сфер, - сказал столичный министр. - Новым этапом этой работы стала цифровизация жилищных услуг – все они теперь доступны в электронном виде. Все сделано для удобства пользователей и позволит значительно упростить предоставление этих услуг».