Фасад уникального дома в стиле неоклассицизма отремонтировали на северо-западе Москвы

Фасад исторического здания на Подмосковной, 12 дождался капитального ремонта. Фото: mos.ru

В Покровском-Стрешнево на Подмосковной улице, 12 капитально обновили фасад трехэтажного дома 1949 года постройки, выполненного в стиле неоклассицизма, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Стенам вернули тот цвет, который использовался строителями, а кроме того, полностью восстановили все утраченные элементы лепнины.

Перед капитальным ремонтом рабочие провели генеральную уборку. Фасад отмыли от пыли, нанесли антигрибковое и антисептическое средство, скрыли строительным составом трещины. Восстановить цоколь дома помогла армированная сетка. Далее фасад оштукатурили и покрасили.

На доме поменяли балконные отливы и экраны, водосточные трубы. Заменили окна и двери. Привели в порядок и богатую историческую отделку, отличающую здание.

- Рустованные порталы выделяют входные группы и оконные пространства на уровне первого этажа, окна оформлены декоративными рустованными перемычками с замковыми камнями, - отмечается в сообщении.

Другие приметы дома - уникальные наличники окон первого этажа, фронтон и пилястры у центрального сегмента фасада, карниз с дентикулами. Все эти детали также были обновлены. Дом ремонтировали по программе капремонта жилого фонда.