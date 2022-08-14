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Общество14 августа 2022 8:26

Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы 14 августа

Синоптик Тишковец: 14 августа в Москве будет по-летнему солнечно и жарко
Ирина РЕБРИКОВА
В эти выходные можно продолжать купальный сезон - температуры едва ли не на десяток градусов выше нормы позволяют

В эти выходные можно продолжать купальный сезон - температуры едва ли не на десяток градусов выше нормы позволяют

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 14 августа москвичей ждет жаркая, солнечная погода без осадков с температурой на несколько градусов выше нормы, заявил в своем Телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. В Москве столбик термометра поднимется днем до +29...+31 градуса, в Подмосковье - до +27...+32 градусов.

При этом будет дуть слабый ветер восточных направлений: скорость от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильно высоким - 751 мм ртутного столба.

- В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится юго-западной периферией антициклона. Благодаря этому москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий, летний, не по сезону теплый денек с температурным фоном на 8-9 градусов выше положенной климатической нормы, - отметил Евгений Тишковец.

Таким же жарким будет и следующий день, 15 августа. Как сообщал ранее KP.RU со ссылкой на метеоролога Александра Шувалова, жара в Москве продлится до 21 августа.