Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем строителя: "Создаем город будущего"

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что успехи строителей тесно связаны с успехами всего города Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Днем строителя, опубликовав поздравление в своем Телеграм-канале. Он отметил, что среди работников столичного стройкомплекса есть ветераны и целые строительные династии.

Сергей Собянин упомянул проработавшего в строительстве больше 40 лет Андрея Стужука. Сейчас он трудится старшим прорабом участка подготовки производства, а начинал профессиональный путь с должности электромонтажника. Андрей Стужук работал на застройке многих столичных районов.

Тридцать с лишним лет отдал строительству Анатолий Ларин, начавший свою карьеру с должности монтажника конструкций. Вместе с ним уже порядка 15 лет работает и сын Александр. Оба строителя участвовали в возведении медцентра «Вороновское».

- Благодаря профессионализму таких людей, мы сейчас создаем город будущего. Обеспечиваем его комплексное развитие: строим детские сады, школы, объекты культуры, спорта и транспорта, - отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что достижения строителей тесно связаны с успехами всего города и каждого из горожан. Ведь строители участвуют и в реализации программы реновации, и в развитии сети метро.