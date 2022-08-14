Из-за 30-градусной жары 14 августа в Москве трижды проведут аэрацию

Аэрация пройдет трижды в самый жаркий период суток Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Коммунальные службы столицы трижды проведут аэрацию в Москве 14 августа из-за жары до +31 градуса, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства. Она запланирована на 11:00, 13:00 и 15:00 - в самый знойный период суток.

Уже при 25 градусах тепла асфальт становится мягче, вероятность деформации и износа увеличивается. Поэтому поливомоечная техника периодически его охлаждает. А при аэрации струи воды бьют вверх.

- Таким образом процедура снижает температуру не только дорожного полотна, но и воздуха над ним, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Аэрация позволяет не только охлаждать главные магистрали столицы, но и поддерживать их чистоту.

Поможет поддержать комфортную температуру в городе и вечерний полив деревьев и кустарников. Он начнется в 21:00 и продолжится до 6:00.

Как сообщал KP.RU ранее, горячие дни не покинут столицу до конца августа. Температура воздуха до финала лета будет держаться на несколько градусов выше нормы.