Cобянин рассказал, когда возобновится движение на участке БКЛ

Курсирование поездов между «Петровским парком» и «Савеловской» возобновится на 7 дней раньше объявленного срока Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Движение поездов на выведенном из эксплуатации с 23 июля участке Большой кольцевой линии метро Москвы от станции «Савеловская» до станции «Петровский парк» возобновится на неделю ранее заявленного срока - с 15 августа 2022 года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Ожидалось, что этот отрезок БКЛ будет закрыт как минимум до 22 августа 2022 года. За этот месяц строители должны были смонтировать коммуникации для присоединения к действующей части БКЛ новых станций и перегонов.

- В тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов, провели пусконаладку. Строители завершили все работы раньше срока, - отметил столичный градоначальник.

С возвращением в строй этого, пока конечного участка действующего фрагмента БКЛ, отменят дополнительный наземный транспорт, который запустили с 23 июля.

- Пассажирам пришлось вспомнить, как неудобно было без БКЛ. Но теперь вы снова сможете строить привычные маршруты, - обратились к горожанам сотрудники Дептранса Москвы.

Строители за это время уложили 39 километров кабеля между новым и пока закрытым участком, уточняется в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Как сообщал KP.RU ранее, мэр столицы Сергей Собянин заверил, что БКЛ запустят в полном объеме к концу 2022 года. Сейчас достраивают и подсоединяют 9 станций линии. Всего же на БКЛ их будет 31. Ожидается, что новая Кольцевая значительно разгрузит остальные ветки. Уже сейчас на ее поездах каждый день совершается 570 тысяч поездок. После полного запуска их число, по прогнозам, возрастет до 750 тысяч ежедневно.