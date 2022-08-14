Где можно получить бесплатную воду в Москве 14 августа

14 августа бесплатную раздачу воды из-за знойной погоды возобновили на восьми станциях метро Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бесплатную раздачу воды из-за знойной погоды возобновили на восьми станциях метро Москвы. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Телеграм-канале.

На текущий момент это Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филевский парк, Пионерская. Список станций будет скорректирован в зависимости от изменений температуры.

«В Дептранс.Оперативно» расскажем о новых станциях, где будут раздавать воду, если они появятся», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что 14 августа в московском регионе будет по-летнему солнечно и жарко. По словам синоптика Евгения Тишковца, в Москве столбик термометра поднимется днем до +29...+31 градуса, в Подмосковье - до +27...+32 градусов. Осадков не ожидается.