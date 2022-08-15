Ефимов: По проекту «Индустриальные кварталы» в Москве появятся 13 поликлиник

В бывших промзонах могут появиться не менее 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о развитии социальной инфраструктуры в новых районах столицы. Напомним, их создают по проекту «Индустриальные кварталы» на месте заброшенных промзон и неэффективно используемых земель.

«Здесь появится не менее 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров, - отметил заммэра. - Строительство современных объектов здравоохранения сделает медицинскую помощь для москвичей еще более доступной».

По его словам, четыре поликлиники разместятся на западе Москвы, три – на северо-востоке, две - на юго-востоке. Ещё в четырёх кварталах - по одному медучреждению. Сюда входят Северный, Северо-Западный, Восточный и Южный округа.

Как пояснил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, из планируемых в новых индустриальных кварталах поликлиник самым большим станет корпус площадью 25 тысяч квадратных метров. Его построят в Западном Дегунино в бывшей промзоне «Дегунино-Лихоборы».

«Сразу две поликлиники, детская и взрослая, общей площадью 21,5 тысячи квадратных метров будут размещены в бывшей промзоне «Серп и Молот» в Лефортове», – уточнил Гаман.

Напомним, благодаря проекту «Индустриальные кварталы» заброшки превращаются в комфортные городские районы. В них создаётся необходимая инфраструктура, возводятся жилые и общественные комплексы, благоустраиваются места отдыха. В какие же бывшие промзоны скоро вдохнут новую жизнь? В этом списке, например, первая «ласточка» проекта «Индустриальные кварталы» - участок в производственной зоне «Октябрьское поле», договор о комплексном развитии которой подписан в июле 2020 года. Затем сюда добавились еще несколько депрессивных территорий - два участка в бывшей промзоне «Коровино» на севере города, площадки в когда-то действовавших промышленных зонах «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево», а также заброшенная стройка в районе Тропарево-Никулино на западе города. Кроме того, недавно были выбраны операторы для КРТ ещё по двум бывшим промзонами - одной из площадок в «Южном порту» и «Зюзино» на Одесской улице.

В результате масштабного проекта столица получит порядка 550 тысяч дополнительных рабочих мест. Семь триллионов рублей будет в целом инвестировано в проект. Одновременно бюджет города пополнится на сумму около трех триллионов рублей.