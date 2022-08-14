Еще на восьми станциях метро Москвы начали раздавать бесплатную воду

Метрополитен в жаркую погоду поддерживает пассажиров бесплатной питьевой водой на 16 станциях подземки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восемь станций подземки пополнили днем 14 августа список пунктов метро Москвы, где можно получить бутылку питьевой воды бесплатно. Таким образом, их общее число составило 16, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Раздача воды оперативно начинается на тех станциях, где в ходе непрерывного мониторинга фиксируется температура, превышающая комфортный уровень.

Список станций подземки, на которых раздают воду, пополнили «Марьино», «Борисово», «Зябликово», «Красногвардейская», «Шипиловская», «Домодедовская», «Каширская», а также станция «Савеловская» на Серпуховско-Тимирязевской линии подземки.

Ранее KP.RU опубликовал список из восьми станций метро, на которых раздавать бесплатную питьевую воду начали с полудня 14 августа. Мера поддержки пассажиров связана с тем, что воздух в столице прогрелся до 31 градуса тепла.