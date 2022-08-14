Стали известны цены в элитной чебуречной, которая откроется в Москве

Цены пирожков будут варьироваться от 150 до 230 рублей в зависимости от начинки. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первая элитная чебуречная «Чебурешная by Mironov» откроется в Москве в сентябре. Об этом корреспонденту КП рассказал ее основатель Сергей Миронов.

Первая точка в «Афимолле» будет работать в тестовом режиме. Элитность ее заключается во вкусах: с рубленной бараниной и барбарисом, с крабом и артишоком, с вишней, с камамбером (мягкий жирный сыр из коровьего молока) и томатным джемом.

Цены пирожков будут варьироваться от 150 до 230 рублей в зависимости от начинки. Стоимость самого простого чебурека - 150 рублей, с бараниной и мясом обойдется в 210-230 рублей, с крабом или камамбером - дороже, но цена на него пока неизвестна.

В меню ожидается 15 позиций. Гость сможет выбрать: обжарку во фритюре (кипящем масле) или на сковороде без масла. Чебуреки будут продаваться в бумажных конвертах. Но нож и вилку обещают выдать по желанию покупателя.