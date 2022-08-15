Искусственный интеллект начали тестировать в Москве для диагностики онкозаболеваний

В двух больницах Москвы начали тестировать искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи двух столичных онкобольниц начали тестирование сервиса на основе нейросетей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы делаем следующий шаг для повышения качества, точности и оперативности диагностики — в двух городских онкобольницах № 1 и 62 запускаем пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий», — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, работа с цифровыми копиями биоматериалов будет возможна как онлайн, так и постфактум. Ими сможет пользоваться и сам пациент, например, при визите к другому специалисту. Благодаря таким сервисам улучшится качество и скорость выявления злокачественных новообразований.

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