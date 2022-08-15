Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 августа 2022 5:59

Искусственный интеллект начали тестировать в Москве для диагностики онкозаболеваний

Тестирование проходит на базе двух больниц в Москве
Светлана ДАНИЛИНА
В двух больницах Москвы начали тестировать искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний

В двух больницах Москвы начали тестировать искусственный интеллект для диагностики онкозаболеваний

Фото: Евгения ГУСЕВА

Врачи двух столичных онкобольниц начали тестирование сервиса на основе нейросетей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы делаем следующий шаг для повышения качества, точности и оперативности диагностики — в двух городских онкобольницах № 1 и 62 запускаем пилотный проект по цифровизации патоморфологических лабораторий», — говорит заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, работа с цифровыми копиями биоматериалов будет возможна как онлайн, так и постфактум. Ими сможет пользоваться и сам пациент, например, при визите к другому специалисту. Благодаря таким сервисам улучшится качество и скорость выявления злокачественных новообразований.

Ранее KP.RU сообщал, что по проекту «Индустриальные кварталы» в Москве появится не менее 13 поликлиник и травмпунктов общей площадью более 70 тысяч квадратных метров.