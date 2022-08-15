Почему женщины защищают: второй сезон реалити «Заступницы» на «ЧЕ!»

Фото: СТС Медиа

15 августа на телеканале «ЧЕ!» стартует второй сезон социального реалити «Заступницы». Проект быстро вышел за рамки эфира и стал для аудитории больше, чем просто программа на телевидении. После премьеры первого сезона вдвое увеличилось количество обращений от зрителей канала. Люди просили консультацию по юридическим и бытовым вопросам. «Заступницы» изучали проблемы и старались помочь. Ради этого ведущие подвергались опасности и даже рисковали собственными жизнями.

На съемках второго сезона Викторию Разницину дважды похищали, увозя на автомобиле в неизвестном направлении. По словам ведущей: «Было страшно, но я не паниковала!». Ольга Митрофанова не раз терпела в свой адрес оскорбления и угрозы расправы. Однажды злостный алиментщик, который в прошлом избивал свою жену, бросился на съемочную команду с кулаками прямо на фудкорте ТЦ. Затем он попытался скрыться на оживленной улице в центре города, но ничего не вышло: ведущие среагировали быстро и догнали злодея. Один эпизод дался еще трудней: съемочной команде пришлось провести всю ночь в отделении, давая показания.

Так создается социальное реалити — никогда не знаешь, как будут развиваться события. «Заступницы» осознают риски, но всегда доводят дело до конца. Как ведущие справляются с давлением?

Фото: СТС Медиа

Ольга Митрофанова, адвокат, медиатор: «В детстве я часто представляла девочку, которая сидит на пушистом облаке с волшебной палочкой и творит справедливость. И на вопрос, кем я хочу стать, отвечала: «Облакатом!». Родители переспрашивали: «Адвокатом?». Когда мне объяснили, чем занимаются представители этой профессии, я сразу поняла — это мое! Теперь я реализую свою детскую мечту — борюсь за справедливость. «Заступницы» — это поддержка для сотен людей, которые столкнулись в жизни с агрессорами и настоящими злодеями. Мы должны бороться. Да, это тяжело и часто страшно. Но если мы сдадимся, кто же вступится за наших героев?».

Виктория Разницина, журналист: «Второй сезон был эмоционально сложнее первого. На съемках каждый раз происходили внештатные ситуации, к которым невозможно подготовиться. В одном эпизоде муж главной героини решил скрыться от съемочной команды на автомобиле вместе со мной. В другом эпизоде мы с Ольгой отбивались от мужчин вдвое больше нас. В третьем — гнались за злодеем по оживленной улице, совсем как в боевике! Я поняла, главное в стрессовой ситуации — помнить, ради чего ты это делаешь. У меня большая семья, и я хочу, чтобы мои дети знали, как защитить себя и свои права. Как помогать тем, кто нуждается в помощи, и идти за справедливостью до конца».

Фото: СТС Медиа

Проект помогает людям и за пределами эфира. Юристы, правозащитники и адвокаты из команды «Заступниц» каждый день бесплатно консультируют людей по юридическим вопросам на официальной страничке реалити «ВКонтакте». За четыре месяца её посетили 32 тыс. пользователей. Юристы ответили на более 400 обращений по жилищным и трудовым вопросам, семейным спорам и неуплате алиментов.

Смотри второй сезон социального реалити «Заступницы» с 15 августа по будням в 22:00 на телеканале «ЧЕ!». И помни — что бы ни случилось «Заступницы» всегда за тебя!