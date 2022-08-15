За помощью к психологам в Москве чаще всего обращаются женщины в возрасте 35-55 лет

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В Москве женщины в возрасте 35-55 лет чаще всего обращаются к специалистам за психологической помощью. Об этом сообщила руководитель филиала «Телефон неотложной психологической помощи 051» Московской службы психологической помощи населению Любовь Терневская Городскому агентству новостей «Москва».

«В основном, к нам обращаются люди зрелого возраста, из них примерно две трети - женщины. Молодежь тоже обращается, но все же основные наши клиенты - люди в возрасте от 35 до 55 лет», — говорит Любовь Терневская.

Она отмечает, что чаще всего за помощью к психологам обращаются из-за депрессий, тревоги и семейных проблем. Жительницы Москвы обращаются за помощью не только по телефону, но и приходят на очные консультации. Также помощи ищут люди с личностными кризисами, обидами и чувством одиночества.

Ранее KP.RU сообщал, что с 15 августа 2022 года студенты Москвы смогут оформить справку для соцпомощи онлайн.