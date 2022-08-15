«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары в Москве продлен до вечера 15 августа

Период предупреждения с 11:00 до 21:00 15 августа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гидрометцентр России сообщил о продлении «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве из-за жаркой погоды. Ожидается, что в понедельник 15 августа 2022 года воздух прогреется до температуры +31 градус.

«Очень высокая температура. Период предупреждения с 11:00 до 21:00 15 августа», — говорится в сообщении метео службы.

В течение дня температура в городе поднимется до +31 градуса, а в ночь на 16 августа 2022 года, воздух охладится до 17-19 градусов. Ветер ожидается восточный - его скорость достигнет 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве, в понедельник, составит 753 мм ртутного столба.

Так же отмечается, что в столице, до 13:00 16 августа 2022 года действует желтый уровень погодной опасности.

Ранее KP.RU сообщал, что в Московской области в понедельник ожидается жаркая и сухая погода.