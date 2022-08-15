Заммэра Ефимов: Новоселье отметили уже более 66 тысяч участников реновации

Программа реновации в столице набирает обороты. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, с момента ее старта более 66 тысяч жителей сносимых домов подписали договоры с Департаментом городского имущества и уже заселились в новые квартиры. Рост темпов переселения не прекращается.

«Если за первые три года, с 2018 по 2020-й, были заключены договоры с 8,16 тысячи семей, то в 2021-м – с 8,2 тысячи семей, - отметил заммэра. - С начала 2022 года – оформлено уже более 10,4 тысячи договоров, что превышает показатели предыдущих лет. Всего за все время реализации программы 66 тысяч жителей Москвы из 26,8 тысячи семей заключили с городом договоры на равнозначные квартиры по программе реновации». Руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Максим Гаман пояснил, что сегодня программа действует уже в 73 районах города и охватывает все округа.

«С начала ее действия жители из 522 домов заключили договоры на квартиры в 185 новостройках и переехали», – уточнил Гаман. По его словам, в этом году от Департамента городского имущества переселенцам были предложены равнозначные квартиры в 36 новостройках. Это коснулось 18 тысяч москвичей из 101 дома. Такие цифры назвал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. «В 2022 году по количеству новоселов лидирует Юго-Восточный округ, где современные квартиры получили уже 7,5 тысячи человек», - добавил Левкин.

В тройке лидеров также Южный округ (2,9 тыс. жителей) и Северо-Западный округ (2,7 тыс.). Напомним, реновация жилья в Москве стартовала в августе 2017 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина. В ней участвуют около миллиона москвичей. По плану до 2032 года готовится расселение 5175 домов. Для будущих квартир новосёлов подобрано 556 стартовых площадок.