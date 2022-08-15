Возбуждено уголовное дело из-за драки у входа на станцию метро в Москве

По факту драки у входа в московское метро возбуждено уголовное дело Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

У входа одной из станций московского метро произошел неожиданный конфликт между двумя мужчинами. Об этом сообщает интернет-портал «МВД Медиа».

В ходе ссоры 19-летний уроженец ближнего зарубежья нанес 28-летнему жителю Москвы несколько ударов руками и ногами по телу и голове. Мужчина был госпитализирован. После осмотра медики сообщили, что его здоровью причинен тяжкий вред.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели оперативно-розыскные мероприятия, и задержали злоумышленника. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве на улице Камова, из-за личного конфликта, мужчина поджог автомобиль стоимостью пять миллионов рублей.