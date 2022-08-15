Андрей Бочкарев: Почти 250 км дорог планируется построить в Москве до конца 2024 года

Строительство новых дорог и развязок улучшает экологию города и делает воздух чище. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице до конца 2024 года будет построено почти 250 километров дорог, сообщил глава градостроительного комплекса Москвы, заместитель мэра города Андрей Бочкарев. Каждый год в столичном мегаполисе вводится в эксплуатацию около ста километров новых трасс.

- Интенсивное развитие Москвы, связанное во многом с активным строительством недвижимости, требует создания эффективной транспортной модели. В столице ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 100 километров дорог. С начала этого года уже завершено строительство 21 километра дорог, восьми тоннелей, эстакад и мостов, а также трех пешеходных переходов, - рассказал Андрей Бочкарев.

Вице-мэр уточнил, что кроме дорог к 2025 году будут построены десятки инфраструктурных сооружений – развязок, тоннелей, эстакад.

- Всего до конца 2024 года планируется построить порядка 249 км дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов, - уточнил Бочкарев.

За десять лет в городе построили более 1121 километра дорог. Это примерно 20% от уже существующей улично-дорожной сети. Кроме того, с 2011 года в городе появились 274 внеуличных пешеходных перехода и 331 искусственное транспортное сооружение.

По словам главы градостроительного комплекса столицы, основным проектом в ближайшие годы станет Московский скоростной диаметр. Новая магистраль улучшит транспортную ситуацию для пяти миллионов жителей в более чем 40 районах города. Московский скоростной диаметр существенно разгрузит дороги столицы. Транспортный поток на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАДе снизится на 30%. Кроме того, скоростной диаметр позволит быстрее добираться до аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово». Главный участок Московского скоростного диаметра – Северо-Восточную хорду планируют ввести в эксплуатацию в сентябре этого года. Юго-Восточную хорду собираются сдать в 2023 году.

По МСД не сможет передвигаться грузовой транспорт, исключение будет делаться только для машин со специальными пропусками для проезда по столичному региону. Чтобы проследовать через Москву транзитом, автомобилистам рекомендуется по-прежнему использовать Центральную кольцевую автодорогу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реконструкции устаревших транспортных развязок на МКАД. Почти все развязки типа «клеверный лист» заменены на развязки с направленными съездами. Таким образом, благодаря разделению транспортных потоков, пропускная способность развязок увеличивается примерно на 25-30 процентов.

Масштабные транспортные проекты, которые реализуются в последние годы в столице, не только избавляют город от пробок и сокращают время, которое водители и пассажиры проводят в дороге. Строительство новых дорог и развязок улучшает экологию города, делает воздух чище. Сергей Собянин сообщил, что благодаря строительству хорд, которые проходят через 56 районов города, объем вредных выбросов в атмосферу снизится примерно на 20%.