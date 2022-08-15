Три жителя на юго-востоке Москвы обратились за медицинской помощью после отравления неизвестным веществом Фото: Олег ЗОЛОТО

Три жителя на юго-востоке Москвы обратились за медицинской помощью после отравления неизвестным веществом. Двое из них были госпитализированы. По факту произошедшего организована проверка.

В связи с этим председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.

- Дом, в котором семья отравилась неизвестным веществом, отключён от электричества. По предварительным данным, эксперты городских служб не нашли утечку бытового газа, — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что трое жителей дома почувствовали себя плохо. Недомогание почувствовали и врачи, которые приехали, чтобы оказать им помощь. Всех жильцов подъезда эвакуировали.