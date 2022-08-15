Жители дома на юго-востоке Москвы, где отравились три человека, вернулись в свои квартиры

На юго-востоке Москвы, трое граждан обратились за медицинской помощью с признаками отравления Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне, в одном из жилых домов на юго-востоке Москвы, трое граждан обратились за медицинской помощью с признаками отравления. После случившегося всех жителей дома эвакуировали. Экстренные службы начали проверку.

В настоящее время, все жильцы вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"Жильцы дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11 на юго-востоке столицы вернулись в свои квартиры. Электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме. Временное отключение прошедшей ночью было необходимо в рамках проверки всех инженерных систем", — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося и представить ему доклад о ходе расследования.