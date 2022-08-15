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Происшествия15 августа 2022 10:52

Жители дома на юго-востоке Москвы, где отравились три человека, вернулись в свои квартиры

Три человека отравились неизвестным веществом
Светлана ДАНИЛИНА
На юго-востоке Москвы, трое граждан обратились за медицинской помощью с признаками отравления

На юго-востоке Москвы, трое граждан обратились за медицинской помощью с признаками отравления

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне, в одном из жилых домов на юго-востоке Москвы, трое граждан обратились за медицинской помощью с признаками отравления. После случившегося всех жителей дома эвакуировали. Экстренные службы начали проверку.

В настоящее время, все жильцы вернулись в свои квартиры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.

"Жильцы дома по адресу: проспект 40 лет Октября, 11 на юго-востоке столицы вернулись в свои квартиры. Электроснабжение дома осуществляется в штатном режиме. Временное отключение прошедшей ночью было необходимо в рамках проверки всех инженерных систем", — говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося и представить ему доклад о ходе расследования.