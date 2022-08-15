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Общество15 августа 2022 11:37

Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях метро в Москве 15 августа 2022 года

Воду можно получить на станциях Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» и на автостанции «Орехово»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Воду можно получить на станциях Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская»

Воду можно получить на станциях Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская»

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода. Из-за летнего зноя пассажирам столичного метро снова раздают бесплатную воду, сообщает Департамент транспорта столицы.

Так, горожане могут получить бутылки с водой на восьми станциях подземки: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». Кроме того, питьевую воду также раздают на автостанции «Орехово».

Списки станций корректируются в соответствии с температурными показателями, специалисты постоянно мониторят ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что жара до +31 градуса и без осадков ожидается в Москве 15 августа 2022 года. Ночь также будет теплой – до +17…+19 градусов. Ветер восточный со скоростью 308 метров в секунду. Также в столице до 13:00 16 августа действует желтый уровень погодной опасности из-за жары.