Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях метро в Москве 15 августа 2022 года

Воду можно получить на станциях Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская» Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве на этой неделе сохранится жаркая погода. Из-за летнего зноя пассажирам столичного метро снова раздают бесплатную воду, сообщает Департамент транспорта столицы.

Так, горожане могут получить бутылки с водой на восьми станциях подземки: «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская». Кроме того, питьевую воду также раздают на автостанции «Орехово».

Списки станций корректируются в соответствии с температурными показателями, специалисты постоянно мониторят ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что жара до +31 градуса и без осадков ожидается в Москве 15 августа 2022 года. Ночь также будет теплой – до +17…+19 градусов. Ветер восточный со скоростью 308 метров в секунду. Также в столице до 13:00 16 августа действует желтый уровень погодной опасности из-за жары.