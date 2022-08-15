Четверо мужчин на каршеринге напали на инспекторов ДПС в Москве

Четверо мужчин на каршеринге избили трех сотрудников ДПС в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-западе Москвы водитель и трое пассажиров каршеринга избили сотрудников ДПС. Инцидент произошел во время проверки документов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по столице Юлию Иванову.

По данным следствия, вечером 14 августа на улице Нижние Мневники сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. За рулем находился 29-летний мужчина. Он и трое пассажиров начали конфликтовать с инспекторами. Трое сотрудников полиции получили множественные телесные повреждения.

Правоохранители задержали четверых мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет. В ближайшее время им предъявят обвинение. Следователи изучают камеры видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и проводят необходимые следственные действия с нарушителями.

Уточняется, что в отношении агрессивных граждан применили наручники. Сотрудники ДПС обращались в медучреждении, им оказали помощь и отпустили.

Ранее KP.RU сообщал, что двух мужчин приговорили к колонии за нападение на полицейских на станции метро «Тульская» в Москве.