Четверых африканцев задержали за драку с инспекторами ДПС в Москве, им грозят реальные сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве четверо молодых людей подрались с сотрудниками ДПС, остановившими их для проверки документов. Нарушителей задержали правоохранители. Это уроженцы Чада. По предварительным данным, они были трезвыми, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представители власти, группой лиц по предварительному сговору. В пресс-службе столичного главка СК РФ добавили, что задержанным в ближайшее время предъявят обвинение. Им грозят реальные сроки.

Как сообщал KP.RU, четверо мужчин на каршеринге напали на инспекторов ДПС в Москве. Инцидент произошел вечером 14 августа на улице Нижние Мневники во время проверки документов. Водитель и трое пассажиров начали конфликтовать с сотрудниками полиции, а после избили их. Инспекторы получили множественные телесные повреждения, им оказали необходимую медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.