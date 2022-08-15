Власти назвали причину отравления жителей дома на юго-востоке Москвы

По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жителей многоквартирного дома в Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, неправомерное переустройство системы вентиляции в ванной комнате стало причиной отравления жителей многоквартирного дома, расположенного на проспекте 40 лет Октября, 11, сообщается в Telegram-канале Городского хозяйства Москвы.

При осмотре квартиры пострадавших, специалисты обнаружили электровентилятор в ванной комнате. Это устройство нельзя использовать в помещениях с газовым оборудованием. При его включении может нарушиться естественная вентиляция в доме, что способствует накоплению углекислого газа.

Также в помещении с газовым прибором необходимо делать прорез в нижней части двери, в ванной пострадавших его не было.

«Эти обстоятельства могли стать причиной образовавшегося накопительного эффекта СО2 во внутренней системе вентиляции квартиры и в совокупности с отсутствием возможностей для рассеивания воздуха – окна квартиры были плотно закрыты – привести к инциденту», — пояснили в пресс-службе КГХ.

Как сообщал KP.RU, трое жителей дома на проспекте 40 лет Октября в Москве и несколько врачей скорой помощи, приехавших по вызову, отравились. Председатель СК поручил возбудить уголовное дело в связи с данным инцидентом. Пострадавшие выписаны из медучреждений.