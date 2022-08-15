В Москве из ЖК «Мещерский лес» пропала 15-летняя Дарья Двоеглазова

Фото: поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт

В Москве в жилом комплексе «Мещерский лес» пропала 15-летняя девочка Двоеглазова Дарья Алексеевна. Последний раз ее видели в 23:50 на Домостроительной улице у дома номер 14, сообщается на сайте поискового отряда «ЛизаАлерт».

С 15 августа 2022 года о местонахождении подростка ничего неизвестно. Среди особых примет специалисты поискового отряда отмечают: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, карие глаза. Она была одета в черную футболку, серо-голубые штаны. Также отмечается, что обуви на ногах не было.

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Нужна помощь добровольцев.