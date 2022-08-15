ДТП с участием автобуса и «Газели» произошло на Крымском Валу в Москве 15 августа 2022 года

В Москве на Крымском Валу в понедельник, 15 августа, 2022 года произошла авария с участием городского автобуса и «Газели». Водитель грузового автомобиля скрылся с места ДТП, сообщает источник KP.RU.

Уточняется, что водитель автобуса жаловался на боли в спине, на место происшествия вызвали скорую. Также на участке работают оперативные службы города. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее KP.RU сообщал, что водитель такси и женщина-пассажир пострадали в аварии на Кутузовском проспекте в Москве. Их госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести. По информации столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Hyundai столкнулся с тремя попутно следовавшими транспортными средствами. На месте ДТП работали оперативные службы города. На участке были заняты две полосы из семи в сторону центра, в 14:11 проезжую часть освободили.